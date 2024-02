Islanda | adescava minorenni sui social | arrestato un 48enne italiano**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Bologna, 7 feb. (Adnkronos) – Per oltre 3 anni ha contattato ragazzinesu diversinetwork e piattaforme di messaggistica per ottenere, tramite minacce e ricatti, immagini autoprodotte, sessualmente esplicite. Solo in Italia le vittime sono state più di 50, che si sono rivolte alla Polizia di Stato in cerca di aiuto. Le articolate indagini, avviate e coordinate dal Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia Postale, con l?ausilio del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Bologna, rese particolarmente difficoltose dall?utilizzo di numerosi nick names e utenze telefoniche estere, hanno permesso di identificare l?uomo, un italiano di 48 anni, localizzato in Islanda.Le evidenze raccolte e l?allarmee suscitato, per la serialità, la reiterazione e la gravità delle condotte dell?indagato, hanno consentito alla Polizia Postale di ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna un mandato di arresto europeo, in base alla misura della custodia cautelare in carcere, già emessa dalla Procura emiliana, per detenzione di materiale pornografico realizzato con lo sfruttamento di minori e sostituzione di persona. Decisiva l?attività di coordinamento investigativo nazionale e internazionale svolta dal Cncpo, anche attraverso l?immediata attivazione dell?Unità Fast, del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha tempestivamente interessato il collaterale estero. Sono scattate così sollecite e mirate attività di ricerca e il latitante è stato rintracciato ein Islanda dalle autorità locali.Sono tuttora in corso, da parte del collaterale islandese, le procedure di consegna alla Polizia Postale dell?uomo e dei dispositivi informatici sequestrati.