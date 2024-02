Irpef 2024 | come si applicano le nuove aliquote Le istruzioni operative

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicate lesulla Riformache ha ridotto ledi tassazione da 4 e 3 scaglioni. La circolare 2/E del 6 febbraio dell’Agenzia entrate ha fornito le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, quello che appunto introdotto il primo modulo di riforma fiscale. In pratica il sistema fiscale deve adeguarsi alla scomparsa della vecchia aliquotadel 25% e al subentro di soli 3 scaglioni: 23, 35 e 43%. Altra novità riguarda poi il sistema di detrazioni da lavoro dipendente, con un aumento di 75 euro, la riduzione dell’ammontare delle ...

Agricoltura e Legge di Bilancio 2024: niente proroga agevolazione esonero pagamento IRPEF per i coltivatori diretti CD e gli imprenditori agricoli professionali IAP ...Come cambia lo stipendio dei dipendenti pubblici a febbraio tra le importanti riduzioni e i nuovi bonus: ecco i motivi e i chiarimenti ...Ad Assisi l'Irpef non si applica: vantaggio concreto per i residenti. In Umbria 6 paradisi fiscali, la città l'unica sopra i 20.000 abitanti ...