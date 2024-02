Irama | il filo rosso al polso di cui parla nelle interviste a Sanremo 2024

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si è esibito acon il brano Tu no e unal, di cui si è discusso molto., il cantante ha rivelato che c’è un unico “” che lega il suo nuovo album in uscita. Tuttavia, molti fan pensano che il significato del gesto sia associato alla famosa “Leggenda del“, una leggenda popolare di origine cinese diffusa anche in Giappone, secondo cui ogni persona ha un invisibilelegato al mignolo della mano sinistra che la collega alla propria anima gemella; concetto che riflette il testo di Tu no. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Le pagelle della prima serata di Sanremo 2024: tutti gli artisti in gara, Berté eccezionale, Emma punta al tormentone estivo. Leggi.Irama si è esibito a Sanremo 2024 con il brano Tu no e un filo rosso al polso, di cui si è discusso molto. Nelle interviste, il cantante ha rivelato che c’è un unico “filo rosso” che lega il suo nuovo ...La prima serata del Festival di Sanremo 2024, edizione numero 74, dalla consueta durata mastodontica, è filata via liscia come l’olio, con qualche piccola sorpresa, come la presenza non annunciata di ...