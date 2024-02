Io | vittima dell’odio social Ricomincio da qui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) PsychoSanremo. Quando cadi mostra a tutti che ti stai rialzando. Perché se no tutti si ricorderanno che sei caduto e nessuno che ti sei rimesso in piedi. Per Alessandra Amoroso la scelta di affrontare il suo primo Festival in 15 anni di carriera sta tutto in questo concetto che fa un po’ il paio con quello di Nelson Mandela quando diceva di non voler essere giudicato per i successi ma per tutte quelle volte che era riuscito a rialzarsi. Decisione chiarita ieri all’Ariston, tra lacrime trattenute a stento, elencando i commenti che l’avevano ferita di più per raccontare i tormenti interiori che l’hanno lasciata precipitare nel vuoto emotivo di Fino a qui. "Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare. Nell’ultimo anno io sono caduta" ammette. "Mi sono sentita sopraffare da situazioni che ...