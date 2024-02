Io | io | io De Laurentiis in versione Luigi XIV | «Naples c’est moi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La conferenza fiume del presidente del Napoli, Aurelio De, è stato un tuffo nei libri di storia. Più parlava, più le sembianze di Demutavano. «Qui però siamo in una famiglia, se dopo 19 anni non dovessi considerarlo una famiglia, dopo aver vinto uno scudetto, fa male al fegato e al cervello». La prima frase pronunciata in conferenza stampa presenta il presidente come un padre di famiglia, amorevole e affettuoso. Denon farebbe mai del male al Napoli, ovviamente. Se errori ci sono stati, sono stati per troppo amore. Sulla testa del presidente inizia a materializzarsi una parrucca bianca, folta. Enormi boccoli bianchi cadono sulle spalle e sulla sua schiena. «Io sono sempre stato l’alfiere di questa città». Ecco, l’accento adesso è cambiato. Le “r” sono piuttosto marcate. Soprattutto quando afferma di ...