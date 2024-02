Invitato ad un compleanno | prende e se ne va dopo aver visto i prezzi sul menù | “Non ho intenzione di spendere una cifra del genere”

"Mia sorella è stata impagabile, ci siamo aiutati, lei era più pratica nel darle aiuto per pulirla e cambiarla. Mamma è morta nel giorno del compleanno di mio figlio e io ho cercato di non farglielo p ...Un complenno così "tondo" certo non si può non celebrare. E Sara Iannone, tra le più celebri organizzatrici di eventi della Capitale, ha accolto le ...La fiera dell'arte a Bologna con 196 espositori e l'attesa per 50.000 visitatori: l'anniversario per il mezzo secolo di vita e gli eventi di Art City in città. La main section, le sezioni curate, l'op ...