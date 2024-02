Internet | Codici Lombardia | ‘siti abusivi | Ivass ne ordina la chiusura’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Navigando suè molto facile incappare in siti fasulli o che riportano informazioni non veritiere; lo evidenzia, spiegando che a monitoraggio di ciò, oltre alla polizia postale, vi sono anche altre autorità le quali, a seconda della loro area di competenza hanno il potere di oscurare siti o sanzionare le società che operano in maniera scorretta. Solo nel periodo che va dall?inizio del 2023 e i primi mesi del 2024 l?-Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha segnalato 178 sitied emanato un ordine di oscuramento per ulteriori 39. A partire dal novembre 2023, infatti, l?Istituto ha acquisito il potere di emanare ordini di cessazione dell?attività abusiva di intermediazione assicurativa svolta mediante siti fake e adrne l?oscuramento ai principali fornitori di servizi."La procedura per trarre in inganno il consumatore è sempre la stessa -dichiara Davide Zanon, segretario regionale di-; i truffatori allettano il consumatore offrendo polizze fasulle a prezzi convenienti e adottano politiche promozionali, talvolta aggressive, anche attraverso inserzioni pubblicitarie e sui social. I siti su cui vengono promosse queste polizze spesso richiamano visivamente loghi e delle principali compagnie. In questo modo traggono in inganno il consumatore che può cader vittima di una truffa. E? bene quindi prestare massima attenzione ai siti dove si naviga. A tutela dei consumatori sono disponibili sul sito dell?alcune raccomandazioni e consigli per prevenire di incappare in truffe: il primo consiglio è quello di diffidare di offerte troppo vantaggiose e verificare che il soggetto a cui viene accreditato il pagamento sia una compagnia o un intermediario assicurativo regolarmente iscritto nel Rui, perché, come è noto, non è tutto oro ciò che luccica. In caso di dubbi si può contattare l'autorità e chiedere informazioni o verifiche".