Inter | giornata di incontri e riflessioni | Spalletti e un obiettivo ? Sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’oggi ha accolto ad Appiano Gentile il CT della Nazionale Luciano. I nerazzurri si incamminano verso un mese molto importante. RITORNI E LAVORO ? A fare visita all’oggi Luciano. Il CT della Nazionale, grande ex tecnico nerazzurro, è stato accolto benissimo dalla Beneamata. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, col CT è avvenuta una piacevole condivisione di idee e un bel confronto con Simone Inzaghi e il resto della squadra. A fare da portavoce ovviamente capitan Lautaro Martinez, nonché gli italiani Nicolò Barella, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e non solo. Oltre alla visita del CT, l’si è ovviamente preparata alla volta di Roma. Sabato, i nerazzurri saranno ospiti all’Olimpico per affrontare la formazione di ...