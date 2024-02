Inter | Bastoni racconta | «Inzaghi ha trovato un gruppo di ragazzi perfetto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il difensore dell’Alessandroall’ex compagno di squadra Andrea Ranocchia nel suo podcast Frog Talks così la sua esperienza in nerazzurro “Ho fatto a Parma una stagione in prestito e poi ho avuto la fortuna di trovare Conte qua all’. Io ho fatto le guerre per andare via quell’anno (nell’estate 2019, ndr), avevano appena preso Godin, c’erano Skriniar e c’era De Vrij. Mi sono detto ‘che ci faccio qua?’, avevo fatto 25 partite a Parma, un buon campionato però a un livello diverso, poi Conte ha insistito e sono rimasto”. Nel podcast pubblicato dall’su Spotify. “Ogni tanto con Barella ne parliamo, abbiamo fatto una fatica allucinante con Conte, ma stavamo talmente bene che passava.haundi ...