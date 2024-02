Inter | Bastoni | “Quell’estate ho fatto la guerra per andare in nerazzurro da Conte”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il difensore dell’Alessandroha parlato al podcast di Andrea Ranocchia, Frog Talks, raccontando il suo arrivo in: “Hoa Parma una stagione e poi ho avuto la fortuna di trovarequa. Io hole guerre pervia quell’anno, avevano appena preso Godin, c’era Skriniar, c’era De Vrij. Io avevo25 partite a Parma, un buon campionato, però è un livello diverso, poi lui ha insistito“. Il centrale classe ’99 ha poi proseguito: “Ogni tanto con Barella ne parliamo, abbiamouna fatica allucinante, ma stavamo talmente bene che passava. San Siro? A parte l’anno del Covid, da quando sono all’non ho visto San Siro sotto i 70 mila. Ci aiutano veramente tanto, li senti ...

Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter, è stato ospite di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di reparto in nerazzurro, nel podcast... (calciomercato)

Alessandro Bastoni , difensore dell' Inter , è stato ospite di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di reparto in nerazzurro, nel podcast... (calciomercato)

Alessandro Bastoni torna a un anno fa, con la magica finale di Champions League. Il difensore nerazzurro, intervenuto su ‘Frog Talk’, spiega quando è avvenuto il cambio di mentalità dell’Inter. – Ales ...Alessandro Bastoni rivela di voler andare via Inter quando arrivò nel 2019, ma Antonio Conte lo convinse a restare e ora il difensore dell'Italia non si vede altrove… Leggi ...Tuttosport ha fatto il punto sull'ormai imminente trasferimento all'Inter di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "Il centrocampista si legherà all’Inter fino al 2027 (con opzione per la stagio ...