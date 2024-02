Inter | Bastoni | 'Ho fatto le guerre per andare via | ma Conte ha insistito'

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alessandro, difensore dell', è stato ospite di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di reparto in nerazzurro, nel podcast...

Bastoni è fra i protagonisti più attesi di Inter-Juventus di stasera. E in vista del derby d’Italia è proprio lui a parlare nel prepartita di Inter ... (inter-news)

Alessandro Bastoni , difensore dell’ Inter , ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Juve ntus valido per la 23^ giornata... (calciomercato)

Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter, è stato ospite di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di reparto in nerazzurro, nel podcast... (calciomercato)

Il difensore classe 1999 ha ripercorso alcune tappe del suo percorso all'Inter, dal suo arrivo alla finale di Champions League ...Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Frog Talks', podcast di Andrea Ranocchia: "Venivo dall'Atalanta, ero dell'Inter e ho fatto tre settimane qui prima di an ...Alessandro Bastoni, difensore dell`Inter, è stato ospite di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di reparto in nerazzurro, nel podcast Frog Talks. Il numero 95 della.