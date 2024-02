Inter a Roma senza Frattesi… e Zielinski | ci pensa l’amuleto Farris – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)alle prese con una trasferta tutt’altro che facile, resa ancora più complicata… per. Le assenze in casa nerazzurra contro lanon si limitano al campo di gioco. Come ripreso dal quotidiano Tuttosport odierno, Inzaghi si affiderà anche al suo “infallibile” amuleto ASSENTI GIUSTIFICATI – Sabato contro lanon ci sarà Davide Frattesi, infortunato e quindi indisponibile. E nemmeno Piotr, prenotato ma per l’estate. Non ci sarà nemmeno Simone Inzaghi, squalificato ma non per questo assente del tutto. L’allenatore dell’andrà in tribuna, lasciando spazio in panchina al suo vice Massimiliano, che è più di un amuleto. Come sottolineato dal collega Stefano Pasquino sulle pagine del quotidiano Tuttosport oggi in edicola, per ...