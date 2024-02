Inter | a lavoro verso Roma | le novità dall’allenamento di Inzaghi! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’conclude l’allenamento odierno, dal quale arriva qualche informazione in più anche sulla trasferta di. Di seguito quelle che potrebbero essere le intenzioni di Inzaghi.E SCELTE – Per l’c’è un nuovo e importante impegno all’orizzonte: la trasferta ain programma sabato prossimo. L’allenamento odierno del gruppo di Simone Inzaghi si è da poco concluso e Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, informa su qualche. Il giornalista di Sky Sport 24 spiega che nella sessione didi questa mattina l’ha svolto un primotattico per iniziare a preparare il match contro la. Qualche dettaglio in più su quelle che potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi ...