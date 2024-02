Insigne può ritrovare Mertens | ma da avversario

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lorenzosembrerebbe essere entrato nel mirino del Besiktas che lo vorrebbe subito. Il principale problema? Lo scoglio dell’ingaggio Lorenzovuole tornare in Europa, non lo ha mai nascosto. Preferirebbe un ritorno immediato in Italia, ma lasciare la Major League Soccer statunitense sarebbe per lui già un passo in avanti. Tornare a giocare le L'articolo