Insegnante aggredito da un genitore convocato a scuola Il figlio aveva picchiato un compagno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un’altra aggressione nella, l’ennesimo caso. Uno dei docenti dell’Istituto comprensivo di Reggio Calabria è statoda un34ennea causa della condotta scolastica del. Il colloquiosi è presto trasformato in una violenta lite, con successiva aggressione ai danni del professore. I genitori del 12enne erano stati invitati a fissare un colloquio a causa di un litigio avuto dal ragazzino alcuni giorni prima, in occasione del quale il bambinoalzato le mani contro undi classe. Dalla ricostruzione dei Carabinieri di Cannavò, intervenuti sul posto, sembra che il padre, dopo aver chiesto al minore chi fosse il docente che lofatto convocare, si ...

