Infrastrutture | Meloni | ‘tratta Roma-Pescara si farà | individuate risorse stralciate da Pnrr’

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'Aquila, 7 feb. (Adnkronos) – Sulla tratta ferroviaria"siamo assolutamente concentrati e attenti su quella che è tra le più importanteper il Paese. Erano stati previsti fondi nel Pnrr" per realizzarla, "ma poi stralciati" per questioni di tempistica, il che, però, "non si è tradotto nella rinuncia di un'opera così strategica. Abbiamo stralciato il finanziamento dal Pnrr ma il governo si è messo a lavoro per individuare" sostitutive: "vi annuncio che lasi, grazie al lavoro dei ministri Salvini e Fitto sono statetutte leche servono per realizzare l'opera. Nelle prossime settimane si riunirà il Cipess". Così la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di Firma dell?Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo.