Infortunio Frattesi | ecco quando tornerà a disposizione dell’Inter

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Davideai box per unal retto femorale della coscia destra:dovrebbe rientrare il centrocampistaA causa di un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, come riportato da la Gazzetta dello Sport, Davidesalterà diverse partite con l'Inter. Inizialmente considerato un semplice indolenzimento, gli esami strumentali hanno confermato il problema. Il centrocampista nerazzurro sarà probabilmente assente contro la Roma e la Salernitana. Si prevede il suo ritorno per l'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid il 20 febbraio. La sua situazione sarà monitorata nei prossimi giorni, ma è improbabile che venga rischiato in partite precedenti.

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Davide Frattesi va verso il forfait per la sfida di sabato dell'Inter contro la Roma. Il centrocampista nerazzurro infatti si è sottoposto questa mattina a esami strumentali ...Infortunio Frattesi, situazione da monitorare: l'Inter punta due gare per il rientro Per tutta la durata del derby d'Italia contro la Juventus, Davide Frattesi è rimasto a sedere in panchina. Simone I ...Dopo Frattesi anche Perin deve sollevare bandiera bianca a seguito di Inter-Juventus per infortunio, stop di almeno tre settimane ...