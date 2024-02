Incontri con gli autori In Lazzerini arrivano Ribot | Simi | Guanci & c Libri fra musica e storie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Inun nuovo ciclo dicon l’autore organizzato in collaborazione con la Libreria Gori: 6 appuntamenti a ingresso libero dall’11 febbraio all’11 aprile. Si parte domenica alle 16.30 con Azzurra Rinaldi, economista, direttrice della School of gender economics della Sapienza di Roma che parlerà del suo libro Le signore non parlano di soldi (Fabbri editore) insieme ad alcune rappresentanti dell’associazione Ipazia. In un paese come il nostro in cui il 33% delle donne non possiede un conto corrente a proprio nome, l’autrice affronta il tema della violenza economica e di come l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne passi anche attraverso il denaro. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Festival Femminista Venerdì 16 febbraio alle 18.30 l’architetto Giuseppepresenta Imprese e imprenditori nel ...