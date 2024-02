Incidente sul lavoro | 40enne muore folgorato nel messinese

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) –sulnel. Unrumeno ha perso la vita a Terme Vigliatore, mentre stava effettuando dei lavori all’impianto elettrico di un vivaio in contrada Lacco. All’improvviso, per cause che sono in corso di accertamento, la scarica elettrica gli è stata fatale. Purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi. Sul tragico episodio indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

