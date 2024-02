Incidente oggi a Bologna | scontro auto scooter in via Mattei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 –pomeriggio, in via, alla periferia di. Si sono scontrati un’e unoin prossimità di un incrocio. Ad avere la peggio è stato il centauro: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno praticato sull’uomo le manovre di rianimazione. Sul posto anche la polizia e la polizia locale per regolare il traffico. Notizia in aggiornamento