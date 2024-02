Incidente in Umbria | morto un anconetano Due i feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ancona, 7 febbraio 2024 – Unha perso la vita oggi in unstradale in. Il tremendo schianto mortale è avvenuto sulla strada statale 318 di Valfabbrica. La vittima aveva 79 anni, altre due persone sono rimaste gravemente ferite nello schianto che ha coinvolto tre veicoli, fra cui un’automedica. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda e poi riaperta nel primo pomeriggio. I: medico e soccorritore a bordo dell’automedica In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'automedica si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda, a bordo della quale si trovava la vittima. È stata quindi coinvolta una terza vettura, una Fiat Punto, che sopraggiungeva in quel momento. I duesono il medico a ...