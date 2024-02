Incidente a Brembate di Sopra | motociclista di 23 anni si schianta contro un’auto | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un ragazzo di 23è rimastomente ferito in unavvenuto mercoledì pomeriggio adi, in provincia di Bergamo. Il giovane viaggiava su una motocicletta quando, per causa ancora da chiarire, si ètomobile all’incrocio tra via IV novembre e via Borgogna. L’urto è avvenuto intorno alle 18. All’arrivo dei soccorsi, le condizioni del ventitreenne sono apparse molto serie e l’ambulanza lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giov. Il ragazzo non sembra, comunque, in pericolo di vita. La polizia locale sta effettuando i rilievi per fare luce sulla dinamica dell’