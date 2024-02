Incendio nella palazzina | tre persone salvate dalla Polizia Un intossicato

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Treche si trovavano all'interno di unadi Grottaglie (Taranto), in cui era divampato un, sono state tratte in salvo. Dopo aver messo in sicurezza gli...

Una donna di 75 anni è morta a causa delle ustioni riportate in un incendio scoppiato nella propria abitazione in via Turati a Medesano (Parma). La tragedia è avvenuto attorno alle 12 per cause che al ...Raid nella notte ad Eboli dove alcuni malviventi hanno incendiato l'ombrellone di un ristorante in Piazza Porta Dogana ...Tre persone che si trovavano all'interno di una palazzina di Grottaglie (Taranto), in cui era divampato un incendio, sono state tratte in salvo dalla Polizia. Dopo aver messo in sicurezza ...