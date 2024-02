Incendio a Grottaglie | Polizia salva 3 persone

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)in un appartamento al quarto piano di uno stabile nel centro cittadino, per il quale si è reso provvidenziale l’intervento dei poliziotti del locale commissariato diretto dal Dirigente Ciro Zaccaria. Dopo aver messo in sicurezza tutti gli inquilini dello stabile che nel frattempo erano usciti frettolosamente per strada, i poliziotti sono saliti immediatamente al piano indicato e nonostante l’aria satura di fumo intenso sono entrati nell’appartamento al cui interno erano ancora presenti dueche a gran voce chiedevano aiuto., nonostante le difficoltà lariesce are 2Nonostante le difficoltà del caso dovute al fumo ed alle fiamme che dalla veranda si erano propagate ...

Ieri l'accensione della pira (o Foc'ra) a Grottaglie ha attirato, come ogni anno, l'attenzione di tanti cittadini e turisti. Tra devozione, culto e tradizione, le immagini di Max ...(Adnkronos) - Una donna è morta carbonizzata in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Roma, in zona Trionfale. Intorno alle 10 di questa mattina, alcuni passanti in via Ildebrando Giran hanno ...