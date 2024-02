In viaggio con 13 chili di hashish nascosti nel suv

Educazione al viaggio : “incroci” sicuri per i giovani con la Polizia di Stato Viaggiare sicuri sulle strade, sulle rotaie e in rete: il progetto “incroci” per educare alla legalità i giovani, con i diversi reparti della ... (laprimapagina)

Il Vezzano cade con lo United. Boca Barco : viaggio amaro a Sorbolo Niente da fare per il Vezzano, nell’anticipo del girone B di Promozione: troppo United Carpi, che regola i gialloblù per 2-0 con un gol per tempo. ... (sport.quotidiano)