In terza classe sul Titanic si mangiava meglio che a casa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Cosa hanno mangiato i passeggeri di prima, seconda el'ultima sera sul? Piatti lussuosi in prima, nutrienti e abbondanti, ricchi di carne e contorni in seconda e. Vediamoli a confronto. L'ultima cena in primaa bordo delLa sera del 14 aprile, un gran numero di passeggeri di primafu invitato a una festa ospitata al Ritz, il più lussuoso dei ristoranti a bordo. L'elaborato menu alla carta comprendeva fino a dieci portate, tra antipasti di ostriche, consommé Olga, crema d'orzo e salmone. Per le pietanze principali, filetto, agnello alla menta, pollo alla lyonnaise, anatra e controfiletto, insieme a molti contorni. Dopo la pausa "punch" si è proseguito con piccione arrosto, paté di fegato d'oca, ...