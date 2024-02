In Salaborsa Francesco Bianconi e la passione per Verdi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È il musicista e scrittore, frontman dei Baustelle, l’ospite dell’appuntamento di ’Parliamo d’Opera’ dedicato al ’Trovatore’ di Giuseppe, che andrà in scena al Comunale Nouveau dal 18 al 25 febbraio. La rassegna, molto seguita, affida a protagonisti della musica contemporanea la rflessioni sulle grandi pagine dell’opera lirica, e il risultato è sempre soprendente. In particolare, oggi alle 18.30 inaffronterà il Trovatore con Pierfancesco Pacoda e Luca Baccolini, partendo dai temi ricorrenti nel capolavoroano per far emergere la loro assoluta contemporaneità. Non solo,racconterà ai presenti la suaper l’opera lirica e perin paricolare, ...