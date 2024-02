In sala il film “Martedì e Venerdì” prodotto da Francesca Verdini

Con le nomination pronte iniziamo ad esser in zona Oscar. E proprio La zona d’interesse , di produzione anglo-polacca ma diretto dal londinese ... (ilfattoquotidiano)

Online sembra sia stato svelato il salario che ha ottenuto Daisy Ridley per riprendere il ruolo di Rey in un nuovo film della saga di Star Wars . ... (movieplayer)

In una sala gremita nel cuore di Roma, Willem Dafoe incontra la stampa per parlare di Povere Creature!, il film diretto da Yorgos Lanthimos nelle ... (funweek)

Un video emerso dal web mostra l'orchestra eseguire le musiche di Ludwig Göransson durante la proiezione . Mentre è in corso la stagione dei premi, ... (movieplayer)

Covid : ‘La Morte Negata’ - domenica nella sala convegni dell’Abbazia di Fossanova (Priverno) - il ‘discusso’ docufilm

“Ho mio padre in ospedale per Covid, ho capito cosa sta accadendo…Io ho perso mia mamma l’anno scorso, adesso capisco come sono andate davvero le ... ()