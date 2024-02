In cosa consiste e cosa si fa durante il Giubileo? Evento attesissimo a Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Aè l’anno del. Questa ricorrenza è molto sentita dai cattolici e non solo:ricorre ogni 25 anni. La storia dell’, in? ilcorrieredellacitta.comIlsegna l’Anno Santo. Anon si fa altro che parlare di questo. Una data che ricorre ogni venticinque anni e prende spunto da Bonifacio VIII che la volle nel 1300. Era in relazione al riposo delle terre dopo momenti difficili o da dimenticare per la chiesa e non solo in relazione alla cristianità. Quasi come se fosse un ricongiungersi con le reali necessità dopo una “tempesta”. Inizialmente doveva essere ogni 100 anni. La storia e le esigenze lo hanno portato e plasmato a 25. ...