In arrivo il biopic su James Stewart intitolato A Truly Wonderful Life

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il film, prodotto dalla Burns & Co. vedrà come produttrice esecutiva la figlia di, Kelly-Harcourt e racconterà la vita dell'icona di Hollywood. È in, il prossimosull'icona di Hollywood. Il film, prodotto dalla Burns & Co. avrà come produttrice esecutiva la figlia di, Kelly-Harcourt e si concentrerà sulla vita e sulla carriera militare dell'attore, ex componente dell'Army Air Corps. "La nostra famiglia è entusiasta che Aaron e il suo team ci abbiano contattato per portare la storia di papà sul grande schermo. Tutti lo hanno amato nel ruolo di George Bailey. Ora possono scoprire come quel film si sia intrecciato ...