In ansia per Rita | sparita nel nulla

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sono ore di apprensione a Baranzate per la scomparsa diTrevisan (nella foto) - Zara il cognome da sposata -, un’anziana di 86 anni della quale non si hanno più notizie da domenica pomeriggio. La donna si sarebbe allontanata da casa senza fare più rientro né dare sue notizie ai familiari. È stato il figlio, lunedì scorso, a dare l’allarme e a presentare la denuncia ai carabinieri che fatto scattare le ricerche. Si è recato a casa della mamma per il pranzo, ma quando è arrivatonon rispondeva al citofono e il telefono cellullare risultava spento. La telecamera della sua abitazione l’ha inquadrata per l’ultima volta alle 15.30 di domenica 4 febbraio. Poi sarebbe stata vista da alcuni residenti, intorno alle 16.30, nella frazione di Ospiate di Bollate. Da quell’avvistamento, il vuoto: il cellulare è rimasto spento e della signora ...