Immagini create con l’intelligenza artificiale | Google le etichetterà

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel vasto panorama digitale di oggi, creare un'immagine da zero non è più un compito riservato solo agli esperti di Photoshop. Grazie all'avvento di diverse piattaforme e strumenti, sia gratuiti che a pagamento, è ora possibile generarequasi fotorealistiche utilizzando modelli text-to-image. Tuttavia, con la crescente sfida nel distinguere il reale dal falso, Meta ha preso una posizione decisa annunciando l'introduzione di specifiche etichette per lecon strumenti di terze parti, una mossa che mira a garantire maggiore trasparenza nell'era dell'intelligenza(IA). Etichette su Facebook, Instagram e Threads Meta, la società madre di piattaforme popolari come Facebook, Instagram e Threads, ha riconosciuto la crescente domanda di trasparenza da parte degli utenti, specialmente in ...

In un mondo dominato dall'immagine, la fotografia digitale si è affermata come strumento quotidiano di espressione e comunicazione. A La Stampa il ... (orizzontescuola)

Nel vasto panorama digitale di oggi, creare un'immagine da zero non è più un compito riservato solo agli esperti di Photoshop. Grazie all'avvento di diverse piattaforme e strumenti, sia gratuiti che a ...Meta e la Trasparenza nell'IA: Un Nuovo Confine Digitale In un mondo digitale in continua evoluzione, la distinzione tra contenuto creato dall'uomo e quello generato artificialmente diventa sempre più ...Il suddetto C2PA è un gruppo costituito da colossi tecnologici che promuove l’utilizzo di filigrana e strumenti simili per verificare la provenienza dei contenuti generati dall’IA. In questo senso, ...