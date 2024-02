Imaginary | ecco un nuovo trailer in italiano dell' horror Blumhouse con un orsacchiotto da brividi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non si può mai stare tranquilli: dopo decenni di bambole inquietanti, possedute, maledette e assassine, adesso bisogna guardarsi pure dagli orsetti di peluche, tradizionalmente pupazzi che dovrebbero rassicurare, e non terrorizzare, bambini e adulti.arriverà nei cinema italiani il 14 marzo.il

Blumhouse ci presenta un altro adorabile giocattolo che presto svelerà la sua vera e terrificante natura: ecco il nuovo trailer di Imaginary.Dopo il lavoro fatto da Seth MacFarlane in Ted, che però di spaventoso aveva solo il linguaggio, ecco che quelli della Blumhouse si sono messi d'impegno sulla questione, e il risultato dei loro sforzi ...