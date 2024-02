Ilary Blasi commenta per la prima volta l’addio a L’Isola dei Famosi

Chanel Totti a Parigi con mamma e sorella . Il suo look è mozzafiato tanto da non poter passare certo inosservato. La giovane secondogenita dell’ex ... (cityrumors)

Ilary Blasi quest’anno non sarà al timone de L’isola dei Famosi , come già anticipato dalle indiscrezioni nei giorni scorsi. Eppure, per lei già ... (velvetgossip)

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato di Ilary Blasi , non solo in relazione a Francesco Totti, ma anche per via de L’ Isola dei famosi, la cui ... (isaechia)

"Bastian è arrivato quando non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. Quello che mi è piaciuto è come ha affrontato questo momento, come si è comportato. E’ st ...Isola 2024, Ilary Blasi: “Vladimir Luxuria da mia opinionista a conduttrice Non mi sento di darle consigli perché…”.Dopo un documentario, Unica, e un libro, Che stupida, Ilary Blasi torna a parlare. Lo fa al settimanale Chi. Parla, forse per l'ultima volta, ...