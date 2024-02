Il violoncello di Ludovica Rana in scena a Biogem Musica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo strumento, un Claude-Augustin Miremont del 1870, sarà suonato nell’Aula Magna ‘Emanuele’ dell’Istituto irpino, sabato 10 febbraio alle 19:30, accompagnato dal pianoforte di Maddalena Giacopuzzi, nell’ambito della rassegna ideata e diretta dal maestro Nazzareno Carusi e dedicata allo scrittore e storico dellaPaolo Isotta. Il collaudato duo, inin ambito nazionale ed internazionale dal 2018, propone l’esecuzione di brani di Gustav Mahler, Richard Strauss ed Alexander von Zemlinsky. Per, sorella della celebre pianista Beatrice, protagonista nel concerto inaugurale di, si tratta di un ritorno ad Ariano Irpino, dove si era già esibita in occasione del meeting ‘Le 2ue Culture’ del 2021. Risale all’anno successivo la ...

