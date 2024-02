Il vice di Conte | «Visto il suo livello qualsiasi squadra può essere adatta | la differenza la farà il progetto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sport Mediaset rilancia le parole di Cristian Stellini, storicodi Antonio. «ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dalche gli verrà proposto. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato». Da tempo,sta cercando unain grado di restituirgli le emozioni provate alla Juve, al Chelsea e all’Inter. Tutte squadre con cui ha vinto dei campionati. Dopo la brutta esperienza al Tottenham, l’allenatore vuole tornare ai vertici del calcio europeo in un club che abbia però untecnico ben chiaro. Le parole di Stellini sul futuro dell’ex allenatore del Tottenham Le parole di Stellini a Cusano Italia Tv: «Quando tornerà lo deciderà il mister, sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre. ...