Il veganismo sta già morendo? La catena di Lewis Hamilton e Leonardo Di Caprio chiude alcuni negozi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il mondo corre e con esso le sue trasformazioni, semplicemente inarrestabili nel loro moto perpetuo. Eppure può capitare che alcune transizioni in atto, ritenute magari in via di consolidamento, vengano a sorpresa, ad arenarsi. È quello che rischia di accadere al. Una prospettiva che inizia a trovare i primi riscontri nel Regno Unito, in cui si registrano rincari generali che influenzano il consumo e determinano chiusure, ma che presto potrebbe coinvolgere altri paesi assumendo così le dimensioni di un fenomeno dalla portata globale. instagram @neat Le chiusure die altri investitori famosi I dati, che meritano tutta la nostra attenzione, suggeriscono che ilstia; quantomeno che abbia raggiunto il suo punto di saturazione. La dieta vegana fatica a ...