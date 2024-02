Il tifo per Gazzelle Ha il nonno di Casoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Daa Sanremo: il giovane, in gara ieri sera a Sanremo, ha veraci origini camaioresi. Flavio Bruno Pardini, classe 1989, è romano de Roma, ma ha le radici nel borgo collinare degli sgraffiti e di Villa Murabito. E’ uscito sul palco col numero 23, il numero della fortuna, che in città sperano lo accompagni nel lungo successo. Pardini, dopo Bonuccelli, è il cognome più ‘vecchio’ della zona e di certo il più diffuso, essendovene vari ceppi, tutti all’ombra della Castellina di, nome d’arte, casa discografica Maciste Dischi, prima si ‘camuffava’ per non farsi identificare nei lineamenti: dal 2015, data di esordio con ‘ Quella te’, ha ottenuto un seguito importante e, l’anno successivo, e’ uscito il primo album dal titolo ‘Superbattito’. A Sanremo presenta Tutto qui, con gli immancabili ...

Il sindaco di Cardito Cirillo: "Quest’anno abbiamo un motivo in più per seguire il festival di Sanremo , ci sono i nostri concittadini The Kolors , ... (fanpage)

E’ arrivato il momento della prima puntata di Sanremo 2024 ed è sempre più alta l’attesa per la 74ª edizione del Festival. Sono 30 i cantanti in ... (calcioweb.eu)

L’avventura al Red Bull Lipsia non è iniziata nel migliore dei modi per Eljif Elmas : la risposta al tifoso del Napoli è tutta da ridere. Il mercato ... (spazionapoli)

Dopo la grande vittoria del Napoli sul Verona, e all’assist per Ngonge per la rete dell’1-1, Jesper Lindstrom ha pubblicato un post sul proprio ... (ilnapolista)

Nel rivangare il misterioso passato, i ricordi di Cloud non sembrano combaciare del tutto con quelli di Tifa, e queste incongruenze per il momento rimarranno un enigma senza soluzione. In definitiva l ...Sanremo – Un’ardente dichiarazione di libertà e anche un bel ritmo per ricordare che l'amore è prima di tutto condivisione. Annalisa, carcarese, 38 anni, è in gara a Sanremo con “Sinceramente”, qualco ...Ultimo appuntamento prima della recensione: siamo volati a Londra per provare Final Fantasy 7 Rebirth, secondo episodio del remake del capolavoro di Square Enix.