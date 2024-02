Il sogno di Lookman continua | la sua Nigeria è in finale di Coppa d’Africa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

Ademolaè sempre più vicino a vincere la. La suaha conquistato ladopo aver battuto in semiil Sudafrica, ai calci di rigore. Ancora una volta titolare, come in quattro delle precedenti cinque gare, il classe 1997 era reduce da una doppietta negli ottavi contro il Camerun e un gol anche nei quarti, sempre decisivo per battere l'Angola. Non è arrivato il tris, ma è andata bene uguale: Mola è stato sostituito durante il primo tempo supplementare, intorno al 100', senza finire sul tabella. O meglio, dopo che un intervento del Var lo ha tolto. L'esterno nerazzurro infatti al 90' aveva servito a Osimhen un pallone decisivo per il 2-0 che sembrava mandare i titoli di coda, ma è stato ravvisato ...