Il sogno del capo di Ryanair per risparmiare sui voli | «Ecco perché facciamo pagare di più per i bagagli»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Nel mio mondo ideale vorrei passeggeri senza valige in stiva» dice l’ad di, Michael O’Leary, che in un’intervista al Corriere della Sera svela il vero motivo dietro la decisione di farai passeggeri l’imbarco dei loro trolley. Quel servizio al momento è uno dei più richiesti dai passeggeri, come ammette lo stesso manager che cita anche l’imbarco prioritario e la scelta del posto. Da tempo ormai l’azienda ha reso sempre più restrittive le regole suiconcessi in cabina, permettendo ormai solo un piccolo trolley al seguito o uno zaino. Per O’Leary è più che sufficiente, anzi più leggeri si viaggia e meglio è. Per lui innanzitutto, che si dice disposto a rinunciare ai ricavi da quel servizio pur diulteriormente sui singoli viaggi. Sarebbe questo infatti l’obiettivo che lo ha spinto a ...