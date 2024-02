Il sit-in del Pd sotto la Rai avrebbe un senso | ma non lo seguirà nessuno e non per Sanremo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Elly, di tutto, di più. Ormai si è capita la tattica della segretaria del Partito democratico: attaccare su tutti i fronti, alla fine qualcosa resterà. A dire il vero il partito non è attrezzato, proprio neltecnico-organizzativo, a tenere sui vari fronti, perché non ha le truppe per mobilitarsi in continuazione e anche perché non ha il know how giusto su materie complesse, dagli agricoltori a Stellantis all’Ilva. Ed è irrimediabilmente lento. Però bisogna buttarsi senza paracadute. È il caso del tanto criticato sit-in di oggi pomeriggiola sede della Rai a Roma. Il partito di Elly Schlein non ha una linea strategica precisa (fare come la Bbc, bella idea ma campa cavallo) e in compenso ha diversi sensi di colpa per le spartizioni del passato – e serve a poco, cara Elly, dire io non c’ero, questa non è una questione personale. E tuttavia si ...