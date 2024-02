Il sindaco di Bari | «Offensive le parole di De Laurentiis sul Bari seconda squadra del Napoli»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildi, Antonio De Caro, tifosissimo della squadra il cui presidente è Luigi De, ha risposto ad alcune dichiarazioni di Aurelio De(proprietario del) esternate oggi in conferenza stampa. LedeldiSu Facebook, ildiha scritto: «LA NOSTRA PASSIONE MERITA RISPETTO. Tra i doveri di chi detiene il titolo sportivo non c’è solo quello di mantenere in ordine i conti. C’è quello, forse più importante, di rappresentare i colori di una intera città, di portare rispetto a chi ogni settimana paga il biglietto, sostiene lunghi viaggi per le trasferte o anche semplicemente soffre e gioisce ...

Tutto pronto per l?assemblea cittadina del Partito democratico: la presidente del Pd di Bari , Titti De Simone l?ha convocata infatti per l?8 febbraio ... (quotidianodipuglia)

