Il selfie allo specchio di Andreas Muller e Veronica Peparini | presto genitori

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si stanno preparando alla nascita delle loro due gemelle, e non mancano mai di condividere il loro percorso con i fan. Proprio nelle ultime ore, il futuro papà ha postato nelle sue storie Instagram unche lo ritrae insieme alla coreografa. In un’altra storia, che raffigurava un’immagine virtuale delle due gemelline, il ballerino ha invece scherzato: “Comunque io so i nomi”. La coppia, infatti, non ha ancora svelato come chiamerà le due sorelline, e sono in molti a pensare che i nomi rimarranno segreti fino al momento della nascita. I due non hanno mai mancato di aggiornare i fan sulla gravidanza, anche durante i suoi momenti più difficili. Pochi mesi fa, infatti,...