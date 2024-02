Il ruolo marginale dell’Italia nel mercato internazionale dei microprocessori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lo scorso settembre Intel, tra i leader mondiali nel campo dei, ha avviato la produzione di chip di ultima generazione nella nuovissima Fab 34 di Leixlip, in Irlanda, terzo impianto presente nel polo che la compagnia californiana inaugurò sull’isola già alla fine degli anni Ottanta. L’obiettivo dichiarato è ribilanciare ildei semiconduttori, che attualmente vede l’ottanta per cento della sua produzione in Asia (Taiwan da solo ne detiene il sessanta per cento). I chip che usciranno dalla fabbrica di Leixlip si baseranno sulla tecnologia Euv (Extreme Ultraviolet Litography), possibile grazie a gigantesche macchine fotolitografiche prodotte dall’azienda olandese Asml. Grazie a queste “stampanti” dal costo di centocinquanta milioni di dollari verranno prodotti i processori Meteor Lake, che ...