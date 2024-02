Il ritorno di Harry senza famiglia a Londra per il cancro del padre re Carlo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il principeè stato informato con una telefonata dal, reIII, del suo tumore recentemente diagnosticato ed è volato, 11 ore dopo, aper fargli visita.ha preso un volo della British Airways dalla California fino ada solo,la moglie Meghan Markle e i figli, Archie e Lilibet di Sussex, come riporta la BBC. Il principe ha preso un volo di 11 ore da Los Angeles adurante la notte, atterrando alle 12.30 circa, come hanno riferito i media britannici. Il duca di Sussex è stato poi fotografato dai paparazzi britannici mentre oltrepassava i cancelli di Clarence House, la residenza londinese di reIII, intorno alle 14.45, ora locale. La riunione del principecon il ...

Fonti vicine al Principe di Galles hanno chiarito che non ci sarà alcuni incontro con Harry. I due non si parlano da più di un anno ...LONDRA. Il cancro di Re Carlo III «fortunatamente è stato riscontrato presto» e le comunicazioni tra il sovrano e Downing Street continuano regolarmente. Sono le parole con cui il premier Rishi Sunak ...Un cancro preso "per tempo". Il Regno Unito si affida a queste parole di rassicurazione, ripetute come un mantra a tutti livelli, dal primo ministro Rishi Sunak alle fonti anonime della stampa popolar ...