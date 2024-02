Il ricordo di Tatarella al Senato | alla presenza di Mattarella e senza retorica sul “ministro dell’armonia”

La Russa: "Ci insegnò a mettere in un cantuccio ogni nostalgismo" Doppio evento in Senato per ricordare Pinuccio Tatarella , ex vicepremier e ... (sbircialanotizia)

In attesa di capire come e quando ci sarà la mobilitazione su Roma, i trattori degli agricoltori domani saranno a Sanremo. Ad annunciarlo è stato Riscatto Agricolo, uno dei movimenti che compongono la ...Doppio evento in Senato per ricordare Pinuccio Tatarella, ex vicepremier e ministro, tra i fondatori di Alleanza nazionale, a 25 anni dalla scomparsa. In Sala Maccari prima tavola rotonda con la cerim ..."Siamo qui per conclamare il peso politico, che più passano gli anni e più si avverte, di una figura ormai storica come Pinuccio Tatarella, senza la quale la storia, anche dopo la sua scomparsa, sareb ...