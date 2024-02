Il richiamo dell’Agcom alla Rai per l’intervista di Avanti popolo alla vittima di stupro di gruppo a Palermo | “Rappresentazione degradante”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nella puntata diin cui Nunzia De Girolamo intervistò la ragazzadi unodivenne data una“stereotipata e” della 19enne, “minimizzando la gravità dei fatti e attribuendo responsabilitàstessa per il comportamento del suo aggressore”. È questo il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha disposto unformale nei confronti della Rai per quanto avvenuto nella puntata del talk show, poi chiuso, in onda su Raitre lo scorso 31 ottobre. Il provvedimentoè stato adottato con voto a maggioranza perché hanno espresso parere contrario ali commissari ...