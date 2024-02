Il rapper sul palco è a “Casa mia“ | Ho girato 20 Paesi in un anno All’Ariston porto la mia storia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ghali e l’alieno della porta accanto. "Non agitato, ma eccitato" si definiva ilmilanese a poche ore dal debutto in garaapplaudito in platea pure da Rich Ciolino, l’extraterrestre che lo segue come un’ombra nei luoghi deputati del Festival per la gioia degli utenti di YouTube e di TikTok. "Parlo con Rich Ciolino ormai da un mesetto e all’inizio la gente su Instagram ha pensato che fossi impazzito, che fossi entrato in contatto con un’entità aliena" scherza l’interprete di “mia”, al Forum il 29 ottobre. "Parlo con lui da un mese, gli racconto il nostro difficile Pianeta, ma è come se parlassi con una parte della mia coscienza". Com’è nata la canzone? "Tutto è accaduto nel 2023, che per me è stato undi viaggi e di cambiamenti. Ho iniziato a giugno delle sessioni di scrittura con ...