Il Provolone del Monaco Dop in marcia verso Berlino | al via il progetto Lost

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)delDop in. La trasferta in Germania apre la parte internazionale del(Looking for the sustainability of taste in Europe), iniziativa che mira a valorizzare otto produzioni casearie di eccellenza italiane che si fregiano della denominazione di origine protetta, penetrando mercati quasi vergini per questi prodotti, come Germania e Svezia. Ricca l’agenda degli appuntamenti tutti centrati sull’obiettivo finale di far conoscere i prodotti ad una selezione di buyers, ristoratori, influencer della comunicazione ed appassionati invitati a partecipare al fitto programma di attività della tre giorni tedesca. La missione prenderà il via sabato 10 febbraio 2024 per concludersi martedì 13 con il rientro in Italia dei ...