Il problema di Sanremo? Show e canzoni fanno schifo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Se questa è musica, se questo è il meglio della musica italiana, allora meglio farsi fuori in massa come gli invasati di quelle sette della provincia americana. Ma chi è questa Clara che ha vinto tra i giovani, echissà che dovevano essere gli altri, dei muti, dei tapini, ma l’avete visto, l’avete sentito questo Sangiovanni, che Amadeus chiama Sangio, l’avete sentito con la “lèèèttera”, quelle e larghe come padelle, neanche capace di pronunciare da cristiano e si crede Sinatra, poveroSangio. Ma l’avete vistala Mannoia, che una volta l’anno molla il sussiego comunista, femminista, pertanto sciocco, e torna qui a spolverare patetici sogni di gloria. “Sono Negazione e orgasmo”, ma lascia perdere, ahi ahi ahi ahi, compagna, chelagna. Sai che c’è? Che questa roba è più ingessata del solito, più patetica, come il numerino del direttore d’orchestra che sbaglia sempre i tempi, come la finta ...